DALGO (DALGO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i DALGO (DALGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

DALGO (DALGO) Information

DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience.

Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.

Officiel hjemmeside:
https://www.dalgo.tech/
Hvidbog:
https://www.dalgo.tech/

DALGO (DALGO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DALGO (DALGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 167.45K
$ 167.45K
Samlet udbud
$ 99.23B
$ 99.23B
Cirkulerende forsyning
$ 99.23B
$ 99.23B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 167.45K
$ 167.45K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

DALGO (DALGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for DALGO (DALGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DALGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DALGO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DALGO's tokenomics, kan du udforske DALGO tokens live-pris!

DALGO Prisprediktion

Vil du vide, hvor DALGO måske er på vej hen? Vores DALGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.


Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.