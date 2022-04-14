DALGO (DALGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i DALGO (DALGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DALGO (DALGO) Information DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation. Officiel hjemmeside: https://www.dalgo.tech/ Hvidbog: https://www.dalgo.tech/

DALGO (DALGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DALGO (DALGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 167.45K $ 167.45K $ 167.45K Samlet udbud $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B Cirkulerende forsyning $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 167.45K $ 167.45K $ 167.45K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

DALGO (DALGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DALGO (DALGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DALGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DALGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DALGO's tokenomics, kan du udforske DALGO tokens live-pris!

DALGO Prisprediktion Vil du vide, hvor DALGO måske er på vej hen? Vores DALGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

