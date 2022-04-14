Daku (DAKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Daku (DAKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Daku (DAKU) Information DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in. Officiel hjemmeside: https://dakucoin.info/ Køb DAKU nu!

Daku (DAKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daku (DAKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.64K $ 45.64K $ 45.64K Samlet udbud $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M Cirkulerende forsyning $ 599.96M $ 599.96M $ 599.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 45.64K $ 45.64K $ 45.64K Alle tiders Høj: $ 0.246909 $ 0.246909 $ 0.246909 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Daku (DAKU) pris

Daku (DAKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daku (DAKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAKU's tokenomics, kan du udforske DAKU tokens live-pris!

DAKU Prisprediktion Vil du vide, hvor DAKU måske er på vej hen? Vores DAKU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DAKU Tokens prisprediktion nu!

