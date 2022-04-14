Daige (DAIGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Daige (DAIGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Daige (DAIGE) Information Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Officiel hjemmeside: https://www.daige.ai Køb DAIGE nu!

Daige (DAIGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daige (DAIGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 179.12K $ 179.12K $ 179.12K Samlet udbud $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Cirkulerende forsyning $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.12K $ 179.12K $ 179.12K Alle tiders Høj: $ 0.03381155 $ 0.03381155 $ 0.03381155 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00017919 $ 0.00017919 $ 0.00017919 Få mere at vide om Daige (DAIGE) pris

Daige (DAIGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daige (DAIGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAIGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAIGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAIGE's tokenomics, kan du udforske DAIGE tokens live-pris!

DAIGE Prisprediktion Vil du vide, hvor DAIGE måske er på vej hen? Vores DAIGE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DAIGE Tokens prisprediktion nu!

