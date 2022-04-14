CyberFi (CFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CyberFi (CFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CyberFi (CFI) Information CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform. Officiel hjemmeside: https://samuraistarter.com

CyberFi (CFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CyberFi (CFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 349.99K $ 349.99K $ 349.99K Samlet udbud $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Cirkulerende forsyning $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 516.07K $ 516.07K $ 516.07K Alle tiders Høj: $ 76.41 $ 76.41 $ 76.41 Alle tiders Lav: $ 0.068245 $ 0.068245 $ 0.068245 Nuværende pris: $ 0.215028 $ 0.215028 $ 0.215028 Få mere at vide om CyberFi (CFI) pris

CyberFi (CFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CyberFi (CFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CFI's tokenomics, kan du udforske CFI tokens live-pris!

