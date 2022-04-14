CVI (GOVI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CVI (GOVI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CVI (GOVI) Information CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Officiel hjemmeside: https://cvi.finance/ Køb GOVI nu!

CVI (GOVI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CVI (GOVI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 350.02K $ 350.02K $ 350.02K Samlet udbud $ 32.00M $ 32.00M $ 32.00M Cirkulerende forsyning $ 15.44M $ 15.44M $ 15.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 725.45K $ 725.45K $ 725.45K Alle tiders Høj: $ 7.67 $ 7.67 $ 7.67 Alle tiders Lav: $ 0.00866391 $ 0.00866391 $ 0.00866391 Nuværende pris: $ 0.02267017 $ 0.02267017 $ 0.02267017 Få mere at vide om CVI (GOVI) pris

CVI (GOVI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CVI (GOVI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GOVI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GOVI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GOVI's tokenomics, kan du udforske GOVI tokens live-pris!

