CSI888 (CSI) Tokenomics
CSI888 (CSI) Information
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance.
In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune.
Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening.
Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
CSI888 (CSI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CSI888 (CSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
CSI888 (CSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for CSI888 (CSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CSI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CSI's tokenomics, kan du udforske CSI tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.