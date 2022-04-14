Cryptaine (CRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cryptaine (CRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cryptaine (CRY) Information Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob Officiel hjemmeside: http://www.cryptaine.com Hvidbog: https://cryptaine.com/CryptaineWhitepaper.pdf

Cryptaine (CRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cryptaine (CRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.62K Samlet udbud $ 25.00M Cirkulerende forsyning $ 212.95K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.71M Alle tiders Høj: $ 0.26617 Alle tiders Lav: $ 0.14749 Nuværende pris: $ 0.148506

Cryptaine (CRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cryptaine (CRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRY's tokenomics, kan du udforske CRY tokens live-pris!

CRY Prisprediktion Vil du vide, hvor CRY måske er på vej hen? Vores CRY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

