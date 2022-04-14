CrossWallet (CWT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CrossWallet (CWT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CrossWallet (CWT) Information As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Officiel hjemmeside: https://crosswallet.app/ Køb CWT nu!

CrossWallet (CWT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CrossWallet (CWT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 157.05K $ 157.05K $ 157.05K Samlet udbud $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Cirkulerende forsyning $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 157.05K $ 157.05K $ 157.05K Alle tiders Høj: $ 0.417173 $ 0.417173 $ 0.417173 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00125593 $ 0.00125593 $ 0.00125593 Få mere at vide om CrossWallet (CWT) pris

CrossWallet (CWT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CrossWallet (CWT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CWT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CWT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CWT's tokenomics, kan du udforske CWT tokens live-pris!

