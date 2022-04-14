CRONUS (CRONUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRONUS (CRONUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRONUS (CRONUS) Information Cronus Agent is a user-friendly Telegram bot for trading tokens on the Cronos blockchain. It enables users to perform various trades, such as instant buys, sells, limit orders, and automated dollar-cost averaging, primarily through the VVS Finance platform. The project prioritizes secure wallet management and offers a unique benefit where fees generated from bot usage are distributed to $CRONUS token holders, aiming to provide a comprehensive and rewarding trading experience directly within Telegram. Officiel hjemmeside: https://cronusomnis.ai Hvidbog: https://cronusomnis.ai/docs

CRONUS (CRONUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRONUS (CRONUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 395.28K $ 395.28K $ 395.28K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 395.28K $ 395.28K $ 395.28K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00039564 $ 0.00039564 $ 0.00039564 Få mere at vide om CRONUS (CRONUS) pris

CRONUS (CRONUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRONUS (CRONUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRONUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRONUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRONUS's tokenomics, kan du udforske CRONUS tokens live-pris!

