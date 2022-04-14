CRIME (CRIME) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRIME (CRIME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRIME (CRIME) Information CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security. Officiel hjemmeside: https://arena.social/community/0xC55Fa890fd62c25c85D46f57aC972f3F30839E2F Køb CRIME nu!

CRIME (CRIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRIME (CRIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.58K $ 70.58K $ 70.58K Samlet udbud $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B Cirkulerende forsyning $ 9.75B $ 9.75B $ 9.75B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 70.58K $ 70.58K $ 70.58K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CRIME (CRIME) pris

CRIME (CRIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRIME (CRIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRIME's tokenomics, kan du udforske CRIME tokens live-pris!

