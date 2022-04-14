Crashout (CRASHOUT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crashout (CRASHOUT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crashout (CRASHOUT) Information Crashout is a financial asset that is apart of the anti cancel culture movement. Crashout intends to embrace people who publicily post things which put them at risk of being cancelled, bullied, made fun of, or mogged on the timeline. At the beginning of social media, the internet was overtaken by prank videos, america's funniest home videos, people freaking out and being silly, videos of people getting arrested for doing insane things, etc. The internet has continued to follow this trend where the most popular videos now are of streamers crashing out like Speed or Kai Cenat, zoomer brainrot videos, and just generally that acting unhinged or being politically incorrect gets the most mindshare (ex. Tate, Nick Fuentes, etc). Crashout is a bet on the growth of social media. Crashout is a bet on content creators. Crashout is a bet on zoomers. Crashout is a bet on the internet. Officiel hjemmeside: https://crashoutsol.xyz/ Køb CRASHOUT nu!

Crashout (CRASHOUT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crashout (CRASHOUT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 0.01390293 $ 0.01390293 $ 0.01390293 Alle tiders Lav: $ 0.0005825 $ 0.0005825 $ 0.0005825 Nuværende pris: $ 0.00122153 $ 0.00122153 $ 0.00122153 Få mere at vide om Crashout (CRASHOUT) pris

Crashout (CRASHOUT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crashout (CRASHOUT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRASHOUT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRASHOUT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRASHOUT's tokenomics, kan du udforske CRASHOUT tokens live-pris!

