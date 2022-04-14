Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cramer Coin ($CRAMER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cramer Coin ($CRAMER) Information It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth". Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy. Officiel hjemmeside: https://www.cramercoin.com/ Køb $CRAMER nu!

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cramer Coin ($CRAMER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 223.44K $ 223.44K $ 223.44K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 846.59M $ 846.59M $ 846.59M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 263.93K $ 263.93K $ 263.93K Alle tiders Høj: $ 0.01241046 $ 0.01241046 $ 0.01241046 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026393 $ 0.00026393 $ 0.00026393 Få mere at vide om Cramer Coin ($CRAMER) pris

Cramer Coin ($CRAMER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cramer Coin ($CRAMER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $CRAMER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $CRAMER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $CRAMER's tokenomics, kan du udforske $CRAMER tokens live-pris!

