Crabada (CRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crabada (CRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Crabada (CRA) Information Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period. Officiel hjemmeside: https://www.crabada.com/ Køb CRA nu!

Crabada (CRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crabada (CRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.43K $ 98.43K $ 98.43K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 355.98M $ 355.98M $ 355.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 276.51K $ 276.51K $ 276.51K Alle tiders Høj: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027651 $ 0.00027651 $ 0.00027651 Få mere at vide om Crabada (CRA) pris

Crabada (CRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crabada (CRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRA's tokenomics, kan du udforske CRA tokens live-pris!

