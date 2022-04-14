CRAB (CRAB) Tokenomics Få vigtig indsigt i CRAB (CRAB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CRAB (CRAB) Information The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP. Officiel hjemmeside: https://thecrabsite.com Køb CRAB nu!

CRAB (CRAB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CRAB (CRAB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.99K Samlet udbud $ 999.83M Cirkulerende forsyning $ 999.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.99K Alle tiders Høj: $ 0.00877154 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

CRAB (CRAB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CRAB (CRAB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRAB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRAB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRAB's tokenomics, kan du udforske CRAB tokens live-pris!

