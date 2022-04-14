CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i CortexZero (CORTEXZERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CortexZero (CORTEXZERO) Information A multi-agent AI platform dissecting human nature's first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Officiel hjemmeside: https://cortexzero.com/

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CortexZero (CORTEXZERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Samlet udbud $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Cirkulerende forsyning $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Alle tiders Høj: $ 0.00780889 $ 0.00780889 $ 0.00780889 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CortexZero (CORTEXZERO) pris

CortexZero (CORTEXZERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CortexZero (CORTEXZERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORTEXZERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORTEXZERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORTEXZERO's tokenomics, kan du udforske CORTEXZERO tokens live-pris!

