Cortensor (COR) Information Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Officiel hjemmeside: https://www.cortensor.network Hvidbog: https://docs.cortensor.network/

Cortensor (COR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cortensor (COR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.65M $ 7.65M $ 7.65M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 505.00M $ 505.00M $ 505.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 15.14M $ 15.14M $ 15.14M Alle tiders Høj: $ 0.02534804 $ 0.02534804 $ 0.02534804 Alle tiders Lav: $ 0.0012344 $ 0.0012344 $ 0.0012344 Nuværende pris: $ 0.01514169 $ 0.01514169 $ 0.01514169 Få mere at vide om Cortensor (COR) pris

Cortensor (COR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cortensor (COR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COR's tokenomics, kan du udforske COR tokens live-pris!

COR Prisprediktion Vil du vide, hvor COR måske er på vej hen? Vores COR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

