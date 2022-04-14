Cora (CORA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cora (CORA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cora (CORA) Information AI Agent by Virtuals. Cora is an assistant and researcher to the MetaBotAI team. Her job is to interact on X and bring users to the protocol via education. Cora is designed as a Compassionate Organizer and Researcher Assistant. She has a gentle, understanding tone that puts users at ease. Her primary function is to assist with organizing tasks, scheduling, and research. Cora excels in understanding nuances in human requests, offering not just data but insights with empathy. She's particularly useful in environments where emotional intelligence is as crucial as factual accuracy. Cora is owed by the team at @MetaBotAi Officiel hjemmeside: http://www.metabotai.xyz Hvidbog: https://docs.metabotai.xyz/ Køb CORA nu!

Cora (CORA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cora (CORA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.13K $ 68.13K $ 68.13K Samlet udbud $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Cirkulerende forsyning $ 881.43M $ 881.43M $ 881.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.18K $ 77.18K $ 77.18K Alle tiders Høj: $ 0.00386746 $ 0.00386746 $ 0.00386746 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Cora (CORA) pris

Cora (CORA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cora (CORA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORA's tokenomics, kan du udforske CORA tokens live-pris!

CORA Prisprediktion Vil du vide, hvor CORA måske er på vej hen? Vores CORA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CORA Tokens prisprediktion nu!

