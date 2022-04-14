Codec Flow (CODEC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Codec Flow (CODEC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Codec Flow (CODEC) Information CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows. Officiel hjemmeside: https://codecflow.ai/ Hvidbog: https://docs.codecflow.ai/ Køb CODEC nu!

Codec Flow (CODEC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Codec Flow (CODEC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Samlet udbud $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.92M $ 25.92M $ 25.92M Alle tiders Høj: $ 0.03717218 $ 0.03717218 $ 0.03717218 Alle tiders Lav: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Nuværende pris: $ 0.02586921 $ 0.02586921 $ 0.02586921 Få mere at vide om Codec Flow (CODEC) pris

Codec Flow (CODEC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Codec Flow (CODEC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODEC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODEC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODEC's tokenomics, kan du udforske CODEC tokens live-pris!

CODEC Prisprediktion Vil du vide, hvor CODEC måske er på vej hen? Vores CODEC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CODEC Tokens prisprediktion nu!

