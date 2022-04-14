CLever (CLEV) Tokenomics Få vigtig indsigt i CLever (CLEV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CLever (CLEV) Information What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income. Officiel hjemmeside: https://clever.aladdin.club/ Køb CLEV nu!

CLever (CLEV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CLever (CLEV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Samlet udbud $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Cirkulerende forsyning $ 139.84K $ 139.84K $ 139.84K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.83M $ 11.83M $ 11.83M Alle tiders Høj: $ 41.83 $ 41.83 $ 41.83 Alle tiders Lav: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Nuværende pris: $ 9.37 $ 9.37 $ 9.37 Få mere at vide om CLever (CLEV) pris

CLever (CLEV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CLever (CLEV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLEV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLEV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLEV's tokenomics, kan du udforske CLEV tokens live-pris!

