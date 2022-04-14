cig (CIG) Tokenomics Få vigtig indsigt i cig (CIG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cig (CIG) Information cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem. Officiel hjemmeside: https://cigonsol.com/ Køb CIG nu!

cig (CIG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cig (CIG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Samlet udbud $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Cirkulerende forsyning $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Alle tiders Høj: $ 0.00113276 $ 0.00113276 $ 0.00113276 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om cig (CIG) pris

cig (CIG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cig (CIG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CIG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CIG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CIG's tokenomics, kan du udforske CIG tokens live-pris!

CIG Prisprediktion Vil du vide, hvor CIG måske er på vej hen? Vores CIG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CIG Tokens prisprediktion nu!

