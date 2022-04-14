CHOW (CHOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHOW (CHOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHOW (CHOW) Information CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos. There’s no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW. Officiel hjemmeside: https://chowgra.fun/ Køb CHOW nu!

CHOW (CHOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHOW (CHOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.03K $ 36.03K $ 36.03K Alle tiders Høj: $ 0.00662868 $ 0.00662868 $ 0.00662868 Alle tiders Lav: $ 0.00002901 $ 0.00002901 $ 0.00002901 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CHOW (CHOW) pris

CHOW (CHOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHOW (CHOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHOW's tokenomics, kan du udforske CHOW tokens live-pris!

CHOW Prisprediktion Vil du vide, hvor CHOW måske er på vej hen? Vores CHOW prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHOW Tokens prisprediktion nu!

