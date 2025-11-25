Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Choctopus (CHOCTOPUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Choctopus (CHOCTOPUS) Information Choctopus is an SPL Token on the Solana blockchain and has a total supply of 1 billion tokens. It is currently listed on Raydium DEX and 30% of total token supply is vested (locked) in a smart contract until November 25th, 2025. After the initial vesting period is reached, 10% of the vested token supply (30 million tokens), will be released every quarter until the vesting supply pool is depleted on February 25th, 2028. Choctopus was founded by a group of close friends who's goal is to provide eccentric memes and future utilities such as NFT's and Staking rewards for its holders. Other avenues of the tokens growth and utility will be decided on by future votes held by its holders. Officiel hjemmeside: https://choctopus.io Hvidbog: https://choctopus.io/whitepaper/ Køb CHOCTOPUS nu!

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Choctopus (CHOCTOPUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 154.67K $ 154.67K $ 154.67K Samlet udbud $ 984.72M $ 984.72M $ 984.72M Cirkulerende forsyning $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 217.58K $ 217.58K $ 217.58K Alle tiders Høj: $ 0.00540528 $ 0.00540528 $ 0.00540528 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00022096 $ 0.00022096 $ 0.00022096 Få mere at vide om Choctopus (CHOCTOPUS) pris

Choctopus (CHOCTOPUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Choctopus (CHOCTOPUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHOCTOPUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHOCTOPUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHOCTOPUS's tokenomics, kan du udforske CHOCTOPUS tokens live-pris!

