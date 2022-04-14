Chitan (CHITAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chitan (CHITAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chitan (CHITAN) Information Chitan was born in a quaint coastal town in Japan, where otters lived harmoniously along the serene shores. From a young age, Chitan stood out with his playful antics and expressive features. His human caretakers at the local marine sanctuary quickly noticed his knack for getting into amusing situations. Whether he was trying to balance a pebble on his head or diving enthusiastically into the water, Chitan's charm was undeniable.

Chitan (CHITAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chitan (CHITAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 265.29K $ 265.29K $ 265.29K Samlet udbud $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M Cirkulerende forsyning $ 983.50M $ 983.50M $ 983.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 265.29K $ 265.29K $ 265.29K Alle tiders Høj: $ 0.00458156 $ 0.00458156 $ 0.00458156 Alle tiders Lav: $ 0.00016347 $ 0.00016347 $ 0.00016347 Nuværende pris: $ 0.00026975 $ 0.00026975 $ 0.00026975 Få mere at vide om Chitan (CHITAN) pris

Chitan (CHITAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chitan (CHITAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHITAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHITAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHITAN's tokenomics, kan du udforske CHITAN tokens live-pris!

