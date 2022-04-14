CHEEKS (CHEEKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHEEKS (CHEEKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHEEKS (CHEEKS) Information Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets. Officiel hjemmeside: https://cheeksonsolana.com/ Køb CHEEKS nu!

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHEEKS (CHEEKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.31K Samlet udbud $ 949.84M Cirkulerende forsyning $ 949.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.31K Alle tiders Høj: $ 0.01631627 Alle tiders Lav: $ 0.0000179 Nuværende pris: $ 0

CHEEKS (CHEEKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHEEKS (CHEEKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHEEKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHEEKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHEEKS's tokenomics, kan du udforske CHEEKS tokens live-pris!

