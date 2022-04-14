ChainNet (CNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChainNet (CNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChainNet (CNET) Information ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy. Officiel hjemmeside: https://chainnet.cloud/ Køb CNET nu!

ChainNet (CNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChainNet (CNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.09K $ 46.09K $ 46.09K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.09K $ 46.09K $ 46.09K Alle tiders Høj: $ 0.02663557 $ 0.02663557 $ 0.02663557 Alle tiders Lav: $ 0.00021098 $ 0.00021098 $ 0.00021098 Nuværende pris: $ 0.00046087 $ 0.00046087 $ 0.00046087 Få mere at vide om ChainNet (CNET) pris

ChainNet (CNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChainNet (CNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CNET's tokenomics, kan du udforske CNET tokens live-pris!

CNET Prisprediktion Vil du vide, hvor CNET måske er på vej hen? Vores CNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CNET Tokens prisprediktion nu!

