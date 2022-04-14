Chainflip (FLIP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chainflip (FLIP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chainflip (FLIP) Information Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases. Officiel hjemmeside: https://chainflip.io/ Hvidbog: https://chainflip.io/whitepaper.pdf Køb FLIP nu!

Chainflip (FLIP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chainflip (FLIP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.34M $ 26.34M $ 26.34M Samlet udbud $ 95.12M $ 95.12M $ 95.12M Cirkulerende forsyning $ 63.90M $ 63.90M $ 63.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 39.21M $ 39.21M $ 39.21M Alle tiders Høj: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Alle tiders Lav: $ 0.30855 $ 0.30855 $ 0.30855 Nuværende pris: $ 0.412119 $ 0.412119 $ 0.412119 Få mere at vide om Chainflip (FLIP) pris

Chainflip (FLIP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chainflip (FLIP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLIP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLIP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLIP's tokenomics, kan du udforske FLIP tokens live-pris!

