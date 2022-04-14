Cedar (CDR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cedar (CDR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cedar (CDR) Information Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Officiel hjemmeside: https://www.cedardao.com/ Køb CDR nu!

Cedar (CDR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cedar (CDR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Alle tiders Høj: $ 0.01982456 $ 0.01982456 $ 0.01982456 Alle tiders Lav: $ 0.00661447 $ 0.00661447 $ 0.00661447 Nuværende pris: $ 0.00911871 $ 0.00911871 $ 0.00911871 Få mere at vide om Cedar (CDR) pris

Cedar (CDR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cedar (CDR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDR's tokenomics, kan du udforske CDR tokens live-pris!

CDR Prisprediktion Vil du vide, hvor CDR måske er på vej hen? Vores CDR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CDR Tokens prisprediktion nu!

