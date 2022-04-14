CaveWorld (CAVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i CaveWorld (CAVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CaveWorld (CAVE) Information The Crypto Cavemen Club is an exclusive NFT community comprised of the world's most prehistoric generation of humans. Not seen for over 10,000 years. Cave token will be used for in-game consumables as well as game-play advancement and payments. Cave plays a core role within the upcoming PVP Play to earn Crypto Cavemen Club. Officiel hjemmeside: https://www.caveworld.com/ Køb CAVE nu!

CaveWorld (CAVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CaveWorld (CAVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.11K $ 65.11K $ 65.11K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 4.63M $ 4.63M $ 4.63M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Alle tiders Høj: $ 10.4 $ 10.4 $ 10.4 Alle tiders Lav: $ 0.00930387 $ 0.00930387 $ 0.00930387 Nuværende pris: $ 0.01406348 $ 0.01406348 $ 0.01406348 Få mere at vide om CaveWorld (CAVE) pris

CaveWorld (CAVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CaveWorld (CAVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CAVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CAVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CAVE's tokenomics, kan du udforske CAVE tokens live-pris!

