Cairo (CAIRO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Cairo (CAIRO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Cairo (CAIRO) Information

Cairo the dog is a fearless warrior who played a pivotal role in the capture of Osama bin Laden. Now he has claimed the title of "The Alpha of Dog Meme Coins!" Liquidity Burned 🔥 TX: https://etherscan.io/tx/0x9f3571d10a1939bb503600b61e0589c5930b65d6f89b1ef710f5c2df85408efe

https://app.uniswap.org/swap?&chain=mainnet&use=v2&outputCurrency=0xc0e10854ab40b2e59a5519c481161a090f1162a0

0xc0e10854ab40b2E59A5519C481161a090f1162A0

Officiel hjemmeside:
https://www.cairothealphadog.com/

Cairo (CAIRO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cairo (CAIRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 14.41K
$ 14.41K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 14.41K
$ 14.41K
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Cairo (CAIRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Cairo (CAIRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CAIRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CAIRO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CAIRO's tokenomics, kan du udforske CAIRO tokens live-pris!

CAIRO Prisprediktion

Vil du vide, hvor CAIRO måske er på vej hen? Vores CAIRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.