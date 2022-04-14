My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i My Neighbor Alice (ALICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

My Neighbor Alice (ALICE) Information My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. Officiel hjemmeside: https://www.myneighboralice.com/ Hvidbog: https://whitepaper.myneighboralice.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg Køb ALICE nu!

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for My Neighbor Alice (ALICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.02M $ 38.02M $ 38.02M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 Alle tiders Lav: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 Nuværende pris: $ 0.3802 $ 0.3802 $ 0.3802 Få mere at vide om My Neighbor Alice (ALICE) pris

My Neighbor Alice (ALICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for My Neighbor Alice (ALICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALICE's tokenomics, kan du udforske ALICE tokens live-pris!

Sådan køber du ALICE Er du interesseret i at tilføje My Neighbor Alice (ALICE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALICE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALICE på MEXC nu!

My Neighbor Alice (ALICE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALICE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALICE prishistorikken nu!

ALICE Prisprediktion Vil du vide, hvor ALICE måske er på vej hen? Vores ALICE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALICE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!