$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED's purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community. Officiel hjemmeside: https://www.bwedbox.io/

BWED (BWED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BWED (BWED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.56K $ 29.56K $ 29.56K Samlet udbud $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M Cirkulerende forsyning $ 961.57M $ 961.57M $ 961.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.56K $ 29.56K $ 29.56K Alle tiders Høj: $ 0.00522668 $ 0.00522668 $ 0.00522668 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BWED (BWED) pris

BWED (BWED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BWED (BWED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BWED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BWED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BWED's tokenomics, kan du udforske BWED tokens live-pris!

