Busy (BUSY) Information Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Officiel hjemmeside: https://busydao.io/ Hvidbog: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Køb BUSY nu!

Busy (BUSY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Busy (BUSY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 90.44K $ 90.44K $ 90.44K Samlet udbud $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Cirkulerende forsyning $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 90.44K $ 90.44K $ 90.44K Alle tiders Høj: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035458 $ 0.00035458 $ 0.00035458 Få mere at vide om Busy (BUSY) pris

Busy (BUSY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Busy (BUSY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUSY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUSY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUSY's tokenomics, kan du udforske BUSY tokens live-pris!

