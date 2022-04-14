Built Different (BUILT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Built Different (BUILT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Built Different (BUILT) Information Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits. Officiel hjemmeside: https://builtdifferents.vercel.app/ Køb BUILT nu!

Built Different (BUILT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Built Different (BUILT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.46K $ 35.46K $ 35.46K Samlet udbud $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Cirkulerende forsyning $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.46K $ 35.46K $ 35.46K Alle tiders Høj: $ 0.00539371 $ 0.00539371 $ 0.00539371 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Built Different (BUILT) pris

Built Different (BUILT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Built Different (BUILT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUILT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUILT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUILT's tokenomics, kan du udforske BUILT tokens live-pris!

