Bufficorn (BUFFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bufficorn (BUFFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bufficorn (BUFFI) Information Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave! Officiel hjemmeside: https://bufficorn.xyz/ Køb BUFFI nu!

Bufficorn (BUFFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bufficorn (BUFFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.58K $ 68.58K $ 68.58K Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.58K $ 68.58K $ 68.58K Alle tiders Høj: $ 0.00001053 $ 0.00001053 $ 0.00001053 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bufficorn (BUFFI) pris

Bufficorn (BUFFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bufficorn (BUFFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUFFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUFFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUFFI's tokenomics, kan du udforske BUFFI tokens live-pris!

BUFFI Prisprediktion Vil du vide, hvor BUFFI måske er på vej hen? Vores BUFFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUFFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!