Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!
Bufficorn (BUFFI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bufficorn (BUFFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Bufficorn (BUFFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Bufficorn (BUFFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BUFFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BUFFI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BUFFI's tokenomics, kan du udforske BUFFI tokens live-pris!
BUFFI Prisprediktion
Vil du vide, hvor BUFFI måske er på vej hen? Vores BUFFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
