BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics Få vigtig indsigt i BUBBLES (BUBBLES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BUBBLES (BUBBLES) Information Bubbles Bean is a memecoin project within the Aptos ecosystem designed to create a fun, engaging, and community-driven cryptocurrency experience. Purpose The project aims to foster a vibrant community of crypto enthusiasts who can connect, collaborate, and enjoy the playful aspects of cryptocurrency while benefiting from its practical applications. Function Bubbles Bean serves as both a currency and a community tool, enabling users to trade, hold, and participate in governance and events that shape the project's future. Officiel hjemmeside: https://bubblesbean.xyz/ Køb BUBBLES nu!

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BUBBLES (BUBBLES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Alle tiders Høj: $ 0.02451852 $ 0.02451852 $ 0.02451852 Alle tiders Lav: $ 0.00174784 $ 0.00174784 $ 0.00174784 Nuværende pris: $ 0.00178457 $ 0.00178457 $ 0.00178457 Få mere at vide om BUBBLES (BUBBLES) pris

BUBBLES (BUBBLES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BUBBLES (BUBBLES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUBBLES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUBBLES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUBBLES's tokenomics, kan du udforske BUBBLES tokens live-pris!

BUBBLES Prisprediktion Vil du vide, hvor BUBBLES måske er på vej hen? Vores BUBBLES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BUBBLES Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!