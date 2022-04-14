BTU Protocol (BTU) Tokenomics Få vigtig indsigt i BTU Protocol (BTU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BTU Protocol (BTU) Information BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins Officiel hjemmeside: https://www.btu-protocol.com/ Hvidbog: https://www.btu-protocol.com/pdf/whitepaper.pdf Køb BTU nu!

BTU Protocol (BTU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BTU Protocol (BTU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 62.55M $ 62.55M $ 62.55M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.18M $ 78.18M $ 78.18M Alle tiders Høj: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Alle tiders Lav: $ 0.01595713 $ 0.01595713 $ 0.01595713 Nuværende pris: $ 0.781832 $ 0.781832 $ 0.781832 Få mere at vide om BTU Protocol (BTU) pris

BTU Protocol (BTU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BTU Protocol (BTU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTU's tokenomics, kan du udforske BTU tokens live-pris!

BTU Prisprediktion Vil du vide, hvor BTU måske er på vej hen? Vores BTU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTU Tokens prisprediktion nu!

