BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Information Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined. Officiel hjemmeside: https://www.1-b.tc/ Køb BTCST nu!

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BTC Standard Hashrate Token (BTCST), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 196.96K $ 196.96K $ 196.96K Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 7.29M $ 7.29M $ 7.29M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 405.40K $ 405.40K $ 405.40K Alle tiders Høj: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Alle tiders Lav: $ 0.01930527 $ 0.01930527 $ 0.01930527 Nuværende pris: $ 0.02707406 $ 0.02707406 $ 0.02707406 Få mere at vide om BTC Standard Hashrate Token (BTCST) pris

BTC Standard Hashrate Token (BTCST) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BTC Standard Hashrate Token (BTCST) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCST tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCST tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCST's tokenomics, kan du udforske BTCST tokens live-pris!

BTCST Prisprediktion Vil du vide, hvor BTCST måske er på vej hen? Vores BTCST prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTCST Tokens prisprediktion nu!

