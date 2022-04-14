BROT (BROT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BROT (BROT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BROT (BROT) Information Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations. Officiel hjemmeside: https://blockrot.com Køb BROT nu!

BROT (BROT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BROT (BROT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.48K $ 83.48K $ 83.48K Samlet udbud $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Cirkulerende forsyning $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 83.48K $ 83.48K $ 83.48K Alle tiders Høj: $ 0.00667046 $ 0.00667046 $ 0.00667046 Alle tiders Lav: $ 0.00005871 $ 0.00005871 $ 0.00005871 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BROT (BROT) pris

BROT (BROT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BROT (BROT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BROT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BROT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BROT's tokenomics, kan du udforske BROT tokens live-pris!

BROT Prisprediktion Vil du vide, hvor BROT måske er på vej hen? Vores BROT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BROT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!