BROT (BROT) Tokenomics
BROT (BROT) Information
Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.
BROT (BROT) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BROT (BROT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
BROT (BROT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for BROT (BROT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BROT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BROT tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BROT's tokenomics, kan du udforske BROT tokens live-pris!
BROT Prisprediktion
Vil du vide, hvor BROT måske er på vej hen? Vores BROT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.