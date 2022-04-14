BORGY ($BORGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i BORGY ($BORGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BORGY ($BORGY) Information Borgy is the Memecoin of the Swissborg community, aiming to engage the Solana community around an innovative narrative, promoting positivism and advocating for on-chain safety. In the vibrant world of Solana, Borgy emerged as a beacon of hope for traders. Guiding them away from hasty decisions, he instilled values of loyalty, strength and faith, leading to new summits. With Borgy’s enthusiasm, the once despairing trenches transformed into a place of learning and prosperity, restoring faith and uniting the community through kindness Officiel hjemmeside: https://borgysol.com/ Køb $BORGY nu!

BORGY ($BORGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BORGY ($BORGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Samlet udbud $ 77.58B $ 77.58B $ 77.58B Cirkulerende forsyning $ 76.45B $ 76.45B $ 76.45B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BORGY ($BORGY) pris

BORGY ($BORGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BORGY ($BORGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $BORGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $BORGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $BORGY's tokenomics, kan du udforske $BORGY tokens live-pris!

