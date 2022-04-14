Bogged Finance (BOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bogged Finance (BOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bogged Finance (BOG) Information Bogged Finance: Limit Orders, Stop Losses, Sniper, Swaps and more all powered by $BOG. BogTools is a suite of tools that for DeFi. The projects cornerstone, bogged.finance; aims to bring in Centralized Exchange (CEX) features for DeFi users. With Limit Orders, Snipers, Stop Losses, Smarter DEX features and more, $BOG is the home of traders on DeFi.

Bogged Finance (BOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bogged Finance (BOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.72K $ 101.72K $ 101.72K Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 13.88M $ 13.88M $ 13.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 109.95K $ 109.95K $ 109.95K Alle tiders Høj: $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 Alle tiders Lav: $ 0.00440292 $ 0.00440292 $ 0.00440292 Nuværende pris: $ 0.0073299 $ 0.0073299 $ 0.0073299 Få mere at vide om Bogged Finance (BOG) pris

Bogged Finance (BOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bogged Finance (BOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOG's tokenomics, kan du udforske BOG tokens live-pris!

