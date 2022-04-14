Bodega (BODEGA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bodega (BODEGA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bodega (BODEGA) Information Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Officiel hjemmeside: https://www.bodegacardano.org/ Hvidbog: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a Køb BODEGA nu!

Bodega (BODEGA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bodega (BODEGA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.27M $ 7.27M $ 7.27M Samlet udbud $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Cirkulerende forsyning $ 20.50M $ 20.50M $ 20.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.87M $ 8.87M $ 8.87M Alle tiders Høj: $ 0.648917 $ 0.648917 $ 0.648917 Alle tiders Lav: $ 0.075832 $ 0.075832 $ 0.075832 Nuværende pris: $ 0.356733 $ 0.356733 $ 0.356733 Få mere at vide om Bodega (BODEGA) pris

Bodega (BODEGA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bodega (BODEGA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BODEGA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BODEGA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BODEGA's tokenomics, kan du udforske BODEGA tokens live-pris!

BODEGA Prisprediktion Vil du vide, hvor BODEGA måske er på vej hen? Vores BODEGA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BODEGA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!