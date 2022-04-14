Blob (BLOB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blob (BLOB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blob (BLOB) Information An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob. Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin. Officiel hjemmeside: https://www.belikeblob.com/ Køb BLOB nu!

Blob (BLOB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blob (BLOB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.10K $ 54.10K $ 54.10K Samlet udbud $ 969.75M $ 969.75M $ 969.75M Cirkulerende forsyning $ 969.75M $ 969.75M $ 969.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.10K $ 54.10K $ 54.10K Alle tiders Høj: $ 0.00864588 $ 0.00864588 $ 0.00864588 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Blob (BLOB) pris

Blob (BLOB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blob (BLOB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLOB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLOB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLOB's tokenomics, kan du udforske BLOB tokens live-pris!

