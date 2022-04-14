Blind Boxes (BLES) Tokenomics
Blind Boxes (BLES) Information
BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events
The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner.
Blind Boxes (BLES) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blind Boxes (BLES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Blind Boxes (BLES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Blind Boxes (BLES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal BLES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange BLES tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår BLES's tokenomics, kan du udforske BLES tokens live-pris!
BLES Prisprediktion
Vil du vide, hvor BLES måske er på vej hen? Vores BLES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.