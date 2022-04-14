Blind Boxes (BLES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Blind Boxes (BLES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Blind Boxes (BLES) Information BLES is the governance token of the Blind Boxes platform. In total, only 100,000,000 $BLES will ever be minted. Out of the total supply, a minimum of 50,000,000 $BLES will be reserved for community issuance. The primary way to acquire $BLES is by participating in the Blind Boxes ecosystem. For example, players mine tokens each time they open a Blind Box. Other ways to acquire $BLES include: • selling NFTs for $BLES • acquiring $BLES through centralized and decentralized exchanges • receiving a Foundation Grant as a creator • participating in Blind Boxes community events The Blind Boxes DAO allows BLES token holders to propose features and vote on the development of the platform. Through this mechanism, governance issues and key developmental decisions are decided in a distributed, transparent, and equitable manner. Officiel hjemmeside: https://bles.trade Køb BLES nu!

Blind Boxes (BLES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Blind Boxes (BLES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 18.21M $ 18.21M $ 18.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.67K $ 55.67K $ 55.67K Alle tiders Høj: $ 11.01 $ 11.01 $ 11.01 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00055673 $ 0.00055673 $ 0.00055673 Få mere at vide om Blind Boxes (BLES) pris

Blind Boxes (BLES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Blind Boxes (BLES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BLES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BLES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BLES's tokenomics, kan du udforske BLES tokens live-pris!

