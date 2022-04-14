BlackRack (RACKS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BlackRack (RACKS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BlackRack (RACKS) Information BlackRack is an autonomous investment-driven AI Agent, created by Distilled AI and equipped with Private Intelligence and autonomous Web3 wallets. Designed to pioneer a new era of AI-powered asset management, BlackRack is backed by 100,000 ORAI from the Oraichain DAO Treasury. Each AI Agent, like BlackRack, serves as a cultural symbol—representing a community or individual with unique traits, specialized knowledge, emotional intelligence, and dynamic, outward-reaching actions. Officiel hjemmeside: https://blackrack.ai

BlackRack (RACKS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BlackRack (RACKS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 528.31K Samlet udbud $ 980.04M Cirkulerende forsyning $ 980.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 528.31K Alle tiders Høj: $ 0.01589318 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00053915

BlackRack (RACKS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BlackRack (RACKS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RACKS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RACKS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RACKS's tokenomics, kan du udforske RACKS tokens live-pris!

RACKS Prisprediktion Vil du vide, hvor RACKS måske er på vej hen? Vores RACKS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

