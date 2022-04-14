Bitcorn (BITCORN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcorn (BITCORN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcorn (BITCORN) Information The term "bitcorn" was born around 2017, "Bitcorn" is a pun term used to designate a maximum amount of Bitcoin, typically 0.01 BTC (one-tenth of a Bitcoin). Community Take Over. This will be one of the biggest coins in Solana, we have a strong community, and they are all working on their own bag. bitcorn will become a competitor to bitcoin in the future.Many influencers invest their money there, because they know this will be one of the big coins Officiel hjemmeside: https://bitcornsol.top/ Køb BITCORN nu!

Bitcorn (BITCORN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcorn (BITCORN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.09K $ 25.09K $ 25.09K Samlet udbud $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Cirkulerende forsyning $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 25.09K $ 25.09K $ 25.09K Alle tiders Høj: $ 0.00252741 $ 0.00252741 $ 0.00252741 Alle tiders Lav: $ 0.00000949 $ 0.00000949 $ 0.00000949 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bitcorn (BITCORN) pris

Bitcorn (BITCORN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcorn (BITCORN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITCORN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITCORN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITCORN's tokenomics, kan du udforske BITCORN tokens live-pris!

BITCORN Prisprediktion Vil du vide, hvor BITCORN måske er på vej hen? Vores BITCORN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BITCORN Tokens prisprediktion nu!

