Bitcoin Plus (XBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bitcoin Plus (XBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bitcoin Plus (XBC) Information Secure, fast, reliable coin with native Tor and onboard P2P messaging system. Officiel hjemmeside: https://www.bitcoinplus.org/ Køb XBC nu!

Bitcoin Plus (XBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bitcoin Plus (XBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 447.27K $ 447.27K $ 447.27K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 267.82K $ 267.82K $ 267.82K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Alle tiders Høj: $ 195.51 $ 195.51 $ 195.51 Alle tiders Lav: $ 0.0498737 $ 0.0498737 $ 0.0498737 Nuværende pris: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Få mere at vide om Bitcoin Plus (XBC) pris

Bitcoin Plus (XBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bitcoin Plus (XBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XBC's tokenomics, kan du udforske XBC tokens live-pris!

XBC Prisprediktion Vil du vide, hvor XBC måske er på vej hen? Vores XBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XBC Tokens prisprediktion nu!

