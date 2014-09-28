BitCat (BTCAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BitCat (BTCAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BitCat (BTCAT) Information The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /_/

/ o o

/~ m) Officiel hjemmeside: https://www.btcat.meme/ Køb BTCAT nu!

BitCat (BTCAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BitCat (BTCAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.48K $ 49.48K $ 49.48K Samlet udbud $ 955.17M $ 955.17M $ 955.17M Cirkulerende forsyning $ 955.17M $ 955.17M $ 955.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.48K $ 49.48K $ 49.48K Alle tiders Høj: $ 0.00926441 $ 0.00926441 $ 0.00926441 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BitCat (BTCAT) pris

BitCat (BTCAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BitCat (BTCAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCAT's tokenomics, kan du udforske BTCAT tokens live-pris!

BTCAT Prisprediktion Vil du vide, hvor BTCAT måske er på vej hen? Vores BTCAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BTCAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!