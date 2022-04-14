BITBONDS (BITBONDS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BITBONDS (BITBONDS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BITBONDS (BITBONDS) Information BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC Officiel hjemmeside: https://www.bitbondscto.com/ Køb BITBONDS nu!

BITBONDS (BITBONDS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BITBONDS (BITBONDS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 55.99K $ 55.99K $ 55.99K Samlet udbud $ 996.94M $ 996.94M $ 996.94M Cirkulerende forsyning $ 996.94M $ 996.94M $ 996.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 55.99K $ 55.99K $ 55.99K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om BITBONDS (BITBONDS) pris

BITBONDS (BITBONDS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BITBONDS (BITBONDS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BITBONDS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BITBONDS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BITBONDS's tokenomics, kan du udforske BITBONDS tokens live-pris!

