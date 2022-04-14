Birdei (BIRDEI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Birdei (BIRDEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Birdei (BIRDEI) Information PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted. Officiel hjemmeside: https://birdeicoin.com/ Køb BIRDEI nu!

Birdei (BIRDEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Birdei (BIRDEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.68K $ 26.68K $ 26.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.68K $ 26.68K $ 26.68K Alle tiders Høj: $ 0.00653182 $ 0.00653182 $ 0.00653182 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Birdei (BIRDEI) pris

Birdei (BIRDEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Birdei (BIRDEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIRDEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIRDEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIRDEI's tokenomics, kan du udforske BIRDEI tokens live-pris!

