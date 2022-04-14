Birdei (BIRDEI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Birdei (BIRDEI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Birdei (BIRDEI) Information

PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain

Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3.

Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.

Officiel hjemmeside:
https://birdeicoin.com/

Birdei (BIRDEI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Birdei (BIRDEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 26.68K
$ 26.68K$ 26.68K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 26.68K
$ 26.68K$ 26.68K
Alle tiders Høj:
$ 0.00653182
$ 0.00653182$ 0.00653182
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Birdei (BIRDEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Birdei (BIRDEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BIRDEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BIRDEI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BIRDEI's tokenomics, kan du udforske BIRDEI tokens live-pris!

BIRDEI Prisprediktion

Vil du vide, hvor BIRDEI måske er på vej hen? Vores BIRDEI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.