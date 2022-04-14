Bingo (BINGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bingo (BINGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bingo (BINGO) Information Not just any ape… Bingo was born lucky. While others aped into rugs, Bingo aped into jackpots. Every token he touched turned into gold (or at least a solid 3x before lunch). They say Bingo once flipped a free mint into a Lambo, blindfolded, with gas fees at zero. His secret? Pure, unfiltered BASE-chain luck and a little meme magic. Now, the legend lives on through $BINGO, the meme coin of the lucky few. Backed by vibes, powered by apes, and running wild on Base. Because when the market gets bananas… you'll want Bingo on your side. Officiel hjemmeside: https://www.bingoonbase.xyz/ Køb BINGO nu!

Bingo (BINGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bingo (BINGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.57K $ 69.57K $ 69.57K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.02K $ 74.02K $ 74.02K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bingo (BINGO) pris

Bingo (BINGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bingo (BINGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BINGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BINGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BINGO's tokenomics, kan du udforske BINGO tokens live-pris!

BINGO Prisprediktion Vil du vide, hvor BINGO måske er på vej hen? Vores BINGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BINGO Tokens prisprediktion nu!

